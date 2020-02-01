passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я орал как резаный»: Иосиф Пригожин поругался с Валерией из-за весов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Валерия и Иосиф Пригожин

Фото: Instagram Иосифа Пригожина

Продюсер недоумевает, зачем его супруга отправилась в однодневную поездку с напольными весами.

Иосиф Пригожин рассказал подписчикам, что его хорошее настроение с утра испортилось из-за супруги, певицы Валерии: «Проснулся сначала с хорошим настроением, а потом оно у меня испортилось. Я никак не пойму, зачем нужно собой на один день тащить весы. Это уже перебор. Я орал как резаный, а жена оставалась невозмутима. Настаивает на том, что это ее дело и меня задевать не должно. Может, я не прав?», — подписал продюсер видео, в котором обсуждает с женой возникший конфликт.

«Но косметичка же Леры?! Значит ей решать , что в нее класть....весы тоже нужны. Но так можно ругаться , спокойно и любя, с любовью в глазах друг к другу. Но весы в косметичке не перебор.!!!», «Валерия очень строгая. Уж очень. И весы для вас возит. На морковке и листьях мужик долго не протянет без мяса и хотя бы рыбы. Иосиф, вам терпения. Жизнь должна быть в кайф, а не только в строгости от второй половины», «Я считаю что Валерия права, это ее дело, что она с собой носит», «Нормально, абсолютно!!! У каждого своё "пиво, вино, платье, туфли, весы, коты, собачки и тд", без которых не будет настроения, вдохновения, отдыха, труда, любви и т.д.», «Да какая разница, что у неё в косметичке, хоть пистолет», «Весы есть в отеле в каждом номере», «Насчёт весов согласен с главой семьи», «Не пойму, зачем с собой возить весы», «Йося, ты не прав !!!» — комментируют подписчики.

А вы на чьей стороне?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!