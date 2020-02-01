«Я орал как резаный»: Иосиф Пригожин поругался с Валерией из-за весов

«Но косметичка же Леры?! Значит ей решать , что в нее класть....весы тоже нужны. Но так можно ругаться , спокойно и любя, с любовью в глазах друг к другу. Но весы в косметичке не перебор.!!!», «Валерия очень строгая. Уж очень. И весы для вас возит. На морковке и листьях мужик долго не протянет без мяса и хотя бы рыбы. Иосиф, вам терпения. Жизнь должна быть в кайф, а не только в строгости от второй половины», «Я считаю что Валерия права, это ее дело, что она с собой носит», «Нормально, абсолютно!!! У каждого своё "пиво, вино, платье, туфли, весы, коты, собачки и тд", без которых не будет настроения, вдохновения, отдыха, труда, любви и т.д.», «Да какая разница, что у неё в косметичке, хоть пистолет», «Весы есть в отеле в каждом номере», «Насчёт весов согласен с главой семьи», «Не пойму, зачем с собой возить весы», «Йося, ты не прав !!!» — комментируют подписчики.

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