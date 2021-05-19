Красивая свадьба и скандалы: принц Гарри и Меган Маркл отмечают три года со дня свадьбы

Сегодня Меган Маркл и принц Гарри отмечают три года со дня своей свадьбы. Без родственников – никто из британской королевской семьи не навестил их.

Пара начала привлекать к себе внимание еще со свадебной церемонии, трансляцию которой посмотрело более 29 миллионов человек.

Все было очень романтично и символично – кольцо на пальце Меган было с бриллиантом, взятом из броши принцессы Дианы, а на голове была тиара королевы Марии – ее невесте своего внука одолжила королева Елизавета.

К алтарю Меган вел принц Чарльз, однако даже тут герцогиня выделилась – она прошла одна несколько метров, прежде чем ее за руку взял отец ее избранника.

Кроме того, Меган, как до нее принцесса Диана и Кейт Миддлтон, опустила слово «повинуюсь» из традиционной свадебной клятвы.

Кроме того, на свадьбе бывшей актрисы появились и звезды шоу-бизнеса – Дэвид и Виктория Бекхэмы, Опра Уинфри, Серена Уильямс, Том Харди и другие.