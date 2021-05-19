Красивая свадьба и скандалы: принц Гарри и Меган Маркл отмечают три года со дня свадьбы
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Фото: Global Look Press
Сегодня Меган Маркл и принц Гарри отмечают три года со дня своей свадьбы. Без родственников – никто из британской королевской семьи не навестил их.
Пара начала привлекать к себе внимание еще со свадебной церемонии, трансляцию которой посмотрело более 29 миллионов человек.
Все было очень романтично и символично – кольцо на пальце Меган было с бриллиантом, взятом из броши принцессы Дианы, а на голове была тиара королевы Марии – ее невесте своего внука одолжила королева Елизавета.
К алтарю Меган вел принц Чарльз, однако даже тут герцогиня выделилась – она прошла одна несколько метров, прежде чем ее за руку взял отец ее избранника.
Кроме того, Меган, как до нее принцесса Диана и Кейт Миддлтон, опустила слово «повинуюсь» из традиционной свадебной клятвы.
Кроме того, на свадьбе бывшей актрисы появились и звезды шоу-бизнеса – Дэвид и Виктория Бекхэмы, Опра Уинфри, Серена Уильямс, Том Харди и другие.
Фото: Global Look Press
Со свадьбы все только началось – Меган Маркл отказалась подчиниться устоям, принятым в королевской семье, и получила закономерный результат – негативное отношение со стороны королевской семьи, которое вынесла на свет британская пресса.
Меган обсуждали целиком и полностью – несоответствие королевскому дресс-коду, нарушения этикета, слишком большие траты на британский особняк, где герцогиня ждала появления на свет своего первенца. И, конечно, бесконечные сравнения с Кейт Миддлтон, которая по сравнению с Маркл выглядела настоящей аристократкой.
Меган не выдержала, а Гарри, как и положено верному супругу, поддержал ее. Пара решилась на неслыханный шаг – отказалась от королевских обязанностей и сбежала в США.
Большое уважение общества вызвало решение Меган и Гарри возместить казне затраты на их британский особняк, однако другие их решения многие осудили.
Все решило скандальное интервью Опре Уинфри. Беременная Меган, ожидающая дочь, заявила, что королевская семья и британская пресса травили ее, а также позволяли расистские высказывания.
Фото: Global Look Press
Общество разделилось на два лагеря – одни поддержали Меган, другие осудили за то, что она сделала внутренние скандалы общественным достоянием.
Букингемский дворец был вынужден объяснять эту ситуацию, и отношения Гарри с родственниками испортились.
Побывав в одиночестве на похоронах дедушки, принца Филиппа, ему удалось отчасти восстановить добрые отношения, однако вернувшись в США, он продолжил давать резонансные интервью.
Образ Гарри и Меган Маркл, несмотря на осуждения многих, стал примером «бунтарской» пары, которая осмелилась бросить вызов устоявшимся нормам в обществе, и вдохновила многих на личную борьбу.
Фото: Global Look Press
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