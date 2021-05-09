Меган Маркл в украшениях стоимостью 30 тысяч долларов прокомментировала нищету на фоне пандемии

39-летняя Меган Маркл, которая находиться в ожидании дочери, не смогла лично посетить мероприятие Global Citizen's Vax Live, посвященное возможности каждому человеку получить вакцину от коронавируса. Но бывшая герцогиня обратилась к зрителям с трогательной речью.

«Женщины, особенно цветные женщины, видели, как поколение экономической выгоды было уничтожено. С начала пандемии почти пять с половиной миллионов женщин потеряли работу в США, и еще 47 миллионов женщин во всем мире, как ожидается, окажутся в крайней нищете. Мы с мужем очень рады, что скоро у нас появится дочь. Это радостное чувство мы разделяем с миллионами других семей во всем мире. Когда мы думаем о ней, мы вспоминаем обо всех молодых женщинах и девушках по всему миру, пострадавших от пандемии. Они нуждаются в поддержке», – сказала Меган.

Пользователи оценили не только слова поддержки от Маркл, но и стоимость ее одежды и украшений. Так красное платье, которое было надето на бывшей герцогине бренда Carolina Herrera стоит 1690 долларов. И украшения: браслеты, серьги и часы, которые когда-то принадлежали принцессе Диане, оцениваются в общую стоимость порядка 30000 долларов.