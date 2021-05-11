Меган Маркл и принц Гарри отметили день рождения сына щедрым пожертвованием

Меган Маркл и принц Гарри отметили день рождения своего сына Арчи, оказав помощь сотням малышей. Это стало символическим подарком детям от имени мальчика. Об этом рассказала новозеландская организация Make Give Live. Суть работы организации – клиенты покупают один товар, а второй отдают на благотворительность.

«Спасибо Гарри, Меган и, конечно же, Арчи за щедрое пожертвование в виде 200 шапочек для ваших друзей на другом конце света. Они будут разосланы в приюты по Новой Зеландии, чтобы согреть головы и сердца», – написали представители организации в официальном аккаунте в социальных сетях, и поздравили принца Арчи с днем рождения.

Приобретенные шапочки войдут в социальные наборы для матерей и их детей, которые стали жертвами насилия в семье.