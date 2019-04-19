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Ирина Безрукова показала эффектный наряд на красной дорожке ММКФ

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Безрукова, 2017 год

Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
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Открытие кинофестиваля прошло накануне.

В четверг, 18 апреля в столице открылся 41-й Московский международный кинофестиваль. На красной дорожке фотографам позировали десятки знаменитостей. Среди них Екатерина Климова, Эммануил Виторган и Ирина Млодик, Елизавета Боярска, Юлия Меньшова и Вера Алентова, Зара, Мария Кожевникова, Игорь Петренко, Екатерина и Александр Стриженовы, Любовь Толкалина и другие.

Привлекла внимание поклонников и фотографов актриса Ирина Безрукова, которая вышла на красную дорожку в простом и одновременно идеальном черном платье длиной до середины икры. Оно закрывало и руки, и декольте Безруковой. Актриса надела минимум украшений и сделала гладкую укладку с тугим хвостом. Завершали образ туфли-лодочки бежевого оттенка.

Шикарный образ Ирина Безруковой

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

После Ирина отметила, что на улице было прохладно, но уважение к зрителям и фотографам взяло верх.

Поклонники оценили строгий образ актрисы. «Статуэтка», «Видели вас сегодня, вы давали автографы на кинофестивале: как всегда прекрасно выглядели! Вы Просто красавица, Ирина!», «Знаете,удивительно:на этой женщине нет вычурных нарядов,бешеного макияжа и замысловатых причёсок а-ля Лена Ленина...но пройти мимо неё невозможно,не залюбовавшись!когда внутренняя красота переплетена с внешней,наверное,вся эта бомондовская мишура ни к чему!остается "голое" красивое лицо,наглухо застегнутая шикарная фигура и Глаза!бездонное отражение прекрасной души!на красной ли дорожке,на троне или на кухне...Ирина-королева!!!», - хвалили своего кумира подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Ирина Безрукова постоянная гостья на Московском международном кинофестивале. Для выхода на красную дорожку она всегда выбирает утонченные и запоминающиеся образы.

Кстати, на днях поклонникам Ирины понравился еще один наряд актрисы, в котором она появилась на премьере фильма Франсуа Озона «По воле божьей». Для похода в кинотеатр она выбрала неформальный и стильный черный комплект: узкие брюки, водолазку и кожаную короткую куртку.

Какие образы Ирины Безруковой вам нравятся больше?

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda, Ali Magomedov, Juliya Khanina, Nadezhda Lebedeva/ Global Look press

Видео: youtube.com/ Пятый канал Россия, первый канал

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