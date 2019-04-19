Ирина Безрукова показала эффектный наряд на красной дорожке ММКФ

В четверг, 18 апреля в столице открылся 41-й Московский международный кинофестиваль. На красной дорожке фотографам позировали десятки знаменитостей. Среди них Екатерина Климова, Эммануил Виторган и Ирина Млодик, Елизавета Боярска, Юлия Меньшова и Вера Алентова, Зара, Мария Кожевникова, Игорь Петренко, Екатерина и Александр Стриженовы, Любовь Толкалина и другие.

Привлекла внимание поклонников и фотографов актриса Ирина Безрукова, которая вышла на красную дорожку в простом и одновременно идеальном черном платье длиной до середины икры. Оно закрывало и руки, и декольте Безруковой. Актриса надела минимум украшений и сделала гладкую укладку с тугим хвостом. Завершали образ туфли-лодочки бежевого оттенка.