Красивая и грустная Зара задумалась о будущем в тревожное время: «Как жить самой?»
Фото: www.instagram.com/zara_music/
Певица Зара опубликовала в Instagram красивый портрет, на котором позирует с ярким макияжем на глазах и в крупных серьгах. При этом певица выглядит грустной. Такое фото артистка подобрала не спроста. Она порассуждала в микроблоге о трудностях, с которыми столкнулось человечество.
«Родные, я, как и все артисты, стараюсь скрывать ту боль, которой переполнено мое сердце. Наша работа — дарить зрителям положительные эмоции. Но как же болит внутри...
Каждый день мы видим, как матери проливают слезы, теряя сыновей... Как много заразившихся вирусом с большим процентом летального исхода, а экологические катастрофы... Новостные ленты переполнены болью и трагедиями. Как жить в этих реалиях. Как?
Порой я долгими ночами не могу уснуть, понимаю, что необходимо быть сильной, ведь я мама двоих сыновей. Но что ждет их впереди? К чему готовить? Да и как жить самой?», — написала Зара.
«Держимся, моя хорошая», «Милая девочка! Это просто осенняя грусть у вас, да еще на фоне таких нехороших событий. У вас отличный тыл — ваша семья! И много поклонников вашего замечательного таланта! Все наладится потихоньку . Простите за банальные слова. Горячий привет с Украины!», «У меня в больнице находятся и мама, и папа, и бабушка. У всех ковид. Но, я отгоняю от себя ненужные мысли и полностью доверяю в этой ситуации Богу! Все будет хорошо, я уверена», «Не первая эпидемия, не последняя! Почему так трагически, конечно, все пройдет! Вот у кого на еду нет, на тепло, вот тех надо пожалеть! А их миллионы», «Как только становится тяжело, я сразу представляю, как тяжело было в блокадном Ленинграде... Голод, холод, бомбы, трупы, город в окружении врагов, а на тебя смотрят голодные дети, старики-родители... И сразу так стыдно становится за свои придуманные страдания, и сразу думаешь: "Спасибо, Господи! Все хорошо!"», «Зарочка, все будет хорошо, только вера в светлое и господь нам всем в помощь. Этот период очень сильно ударил по многим... Нам остается только верить, что завтра будет лучше, чем вчера... И нигде нам не будет так хорошо, как дома с нашими любимыми детками. Мира и добра», — поделились своими эмоциями подписчики певицы.
На один из скептических комментариев Зара ответила: «Я рада, что вирус не коснулся ваших близких», — намекнув, что кто-то из ее семьи заразился коронавирусом.
Фото и видео: Instagram Зары
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!