Красивая и грустная Зара задумалась о будущем в тревожное время: «Как жить самой?»

Певица Зара опубликовала в Instagram красивый портрет, на котором позирует с ярким макияжем на глазах и в крупных серьгах. При этом певица выглядит грустной. Такое фото артистка подобрала не спроста. Она порассуждала в микроблоге о трудностях, с которыми столкнулось человечество.

«Родные, я, как и все артисты, стараюсь скрывать ту боль, которой переполнено мое сердце. Наша работа — дарить зрителям положительные эмоции. Но как же болит внутри...

Каждый день мы видим, как матери проливают слезы, теряя сыновей... Как много заразившихся вирусом с большим процентом летального исхода, а экологические катастрофы... Новостные ленты переполнены болью и трагедиями. Как жить в этих реалиях. Как?

Порой я долгими ночами не могу уснуть, понимаю, что необходимо быть сильной, ведь я мама двоих сыновей. Но что ждет их впереди? К чему готовить? Да и как жить самой?», — написала Зара.