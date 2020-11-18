Красавица-жена Игоря Крутого опубликовала милое видео с подросшей внучкой: «Какие вы классные!»

«Какая милота», «Точно. Вот как можно сказать ребенку, что нет Деда Мороза? Или то, что сказки — это выдумка. Нам нужно беречь их веру в чудеса и фантазию», «Прелесть какая», «Красавицы», «Какая прелесть, Деми милашка», «Любовь», «Согласна, Ольга. Деми красотка. Счастья вам безграничного», «Внуки растут, это самое большое счастье. А рядом счастливая и молодая бабушка, поверить невозможно. Круто, очень круто у маэстро Крутого», «Какое милое видео! Как сказал Вячеслав Полунин, дети всегда счастливы, а вот взрослым нужна помощь», — прокомментировали подписчики.

Всего у Игоря Крутого три внучки: две от сына Николая (от первой супруги Елены Бутомы) и Деми. С будущей женой Ольгой композитор познакомился в 1994-м, а через год они поженились. «Я сразу понял, что это моя женщина. Она была идеалом. Какой я в мечтах рисовал свою любимую, все это оказалось в Ольге», — рассказывал он в интервью. Женившись на любимой, Крутой удочерил ее дочь от первого брака Викторию.

Супруги живут на две страны: в США у Ольги бизнес, а в России у композитора работа. Первую волну самоизоляции они провели порознь из-за закрытых границ.