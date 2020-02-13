Счастливый отец и дедушка Игорь Крутой показал поклонникам новое видео с внучками: Ритой, Деми и Машей (внучка его сестры Аллы, — прим. ред.). Композитор рассказал, что все его любимые девочки очень разные, но у каждой уже проявляется талант.«Деми готовит себя к сольной карьере и любит общаться с моими подписчиками! Маргарита научилась у меня кувыркаться! Маша пробует себя в рисовании и танцах! Какие они вырастут? Маленькие и любимые девчонки моей большой Крутой семьи...», — написал Игорь Яковлевич. Правда, в кадр не попала старшая внучка Крутого — 9-летняя Кристина, и подписчики это заметили. Но все же они отметили, что Игорь Крутой — счастливый человек и семья у него чудесная.«Замечательные девочки», «Как приятно смотреть на вашу большую Крутую семью», «Прелесть», «Какие сладкие», «Вашим девчонкам здоровья, радости и счастливого детства!», — пожелали фолловеры композитора.Напомним, двоих внучек Игорю Крутому подарил сын Николай, а младшую Деми — дочь Виктория. И все чаще на странице композитора стала появляться внучка его сестры Аллы — Маша. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!