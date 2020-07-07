Любовь после долгой разлуки: Игорь Крутой поделился с фанатами нежным видео с красавицей-женой

«Вы прекрасная пара. Вы так нежны, милы друг к другу! Через эти видео все ваше счастье проникает и к нам. Мы также чувствуем эту искренне чистую любовь, трепет. Счастья и любви вам на долгие-долгие годы», «Какой вы тут счастливый! И это понятно! Берегите», «Когда люди счастливы, в мире больше добра...», «Как красиво. Я очень заряжаюсь вашей позитивной энергией, добром, радуют Ваши искренние видео. Всегда тепло, душевно, и искренне», «Вы любите, вас любят! Счастья вам, здоровья и много-много новых творческих проектов. Когда человек счастлив, он творит», — написали супругам Крутым в комментариях.

Напомним, Игорь и Ольга Крутые живут на две страны — Россию и США. Когда они только познакомились Ольга с дочерью Викторией уже жили там, к тому же у будущей жены маэстро там был бизнес.