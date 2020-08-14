Игорь Крутой показал забавное видео с 5-летней внучкой-«русалкой»

«"Далеко в море вода синяя-синяя, как лепестки самых красивых васильков, и прозрачная-прозрачная, как самое чистое стекло, только очень глубока, так глубока, что никакого якорного каната не хватит. Много колоколен надо поставить одну на другую, тогда только верхняя выглянет на поверхность. Там на дне живет подводный народ...".

Так начинается сказка Ханса Кристиана Андерсена "Русалочка", которую мы все так любили в детстве. Сегодня в роли прекрасной русалочки — подающая надежды юная артистка Деми Крутая!

Танец с «принцем» уже отрепетирован! И конечно же, самое главное в нашем жанре – это эффектный поклон! Ждем предложений от мировых кинопродюсеров и режиссеров», — подписал видео Игорь Крутой.

«Веснушки классные», «Такая сладкая! Вкусняшка дедушкина», «Эта русалка просто не оставляет шансов!», «Какое прекрасное маленькое чудо!», «Голливуд отдыхает, пусть растет здоровенькая на радость всей семье», — прокомментировали подписчики композитора.

Напомним, Игорь Крутой живет на две страны: Россию и США, где у его супруги Ольги есть бизнес. Из-за пандемии коронавируса композитор жил несколько месяцев в разлуке с семьей, а теперь наверстывает упущенное время.