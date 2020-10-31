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«Красавица, как мама!» Анна Плетнева впервые показала 17-летнюю дочь

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Анна Плетнева — многодетная мать

Фото: www.instagram.com/dusya_star/

43-летняя Анна Плетнева скрывает детей от посторонних глаз. Ни один из троих ее наследников до сегодняшнего дня не появлялся в ее блоге.

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева дважды выходила замуж. О первом супруге она вообще не рассказывала, известно лишь, что его зовут Сергей. От него певица в 2003 году родила старшую дочь Варвару.

Вторым избранником красавицы Плетневой стал бизнесмен Кирилл Сыров. С ним у Анны растут еще двое детей: 14-летня Мария и 11-летний Кирилл. Артистка тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Не показывала она и своих детей — до сегодняшнего дня.

В Instagram Анна Плетнева впервые показала 17-летнюю красавицу-дочь Варю. «Уже можно. Взрослая», — написала мать, поставив хэштеги #вмаминомплатье, #mylove, #varya.

Подписчики Анны Плетневой поразились, как сильно ее дочь похожа на нее саму. «Аня, ты просто завод красоты», «Какая красотка невыносимая», «Копия мама!», «Очень похожа на вас. Если бы я не знал, что это ваша дочка, «Девчонка — огонь. И тебя так сильно видно», «Это ведь вторая Аня Плетнева, так похожа!», «Мамина копия, такая же красавица», «Такая взрослая», — прокомментировали подписчики певицы. Однако некоторым из них не понравилось, что несовершеннолетняя девушка запечатлена в полупрозрачном платье и без нижнего белья.

А как вам кажется, Варвара похожа на мать?

Фото и видео: Instagram Анны Плетневой

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