«Красавица, как мама!» Анна Плетнева впервые показала 17-летнюю дочь
Фото: www.instagram.com/dusya_star/
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева дважды выходила замуж. О первом супруге она вообще не рассказывала, известно лишь, что его зовут Сергей. От него певица в 2003 году родила старшую дочь Варвару.
Вторым избранником красавицы Плетневой стал бизнесмен Кирилл Сыров. С ним у Анны растут еще двое детей: 14-летня Мария и 11-летний Кирилл. Артистка тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Не показывала она и своих детей — до сегодняшнего дня.
В Instagram Анна Плетнева впервые показала 17-летнюю красавицу-дочь Варю. «Уже можно. Взрослая», — написала мать, поставив хэштеги #вмаминомплатье, #mylove, #varya.
Подписчики Анны Плетневой поразились, как сильно ее дочь похожа на нее саму. «Аня, ты просто завод красоты», «Какая красотка невыносимая», «Копия мама!», «Очень похожа на вас. Если бы я не знал, что это ваша дочка, «Девчонка — огонь. И тебя так сильно видно», «Это ведь вторая Аня Плетнева, так похожа!», «Мамина копия, такая же красавица», «Такая взрослая», — прокомментировали подписчики певицы. Однако некоторым из них не понравилось, что несовершеннолетняя девушка запечатлена в полупрозрачном платье и без нижнего белья.
А как вам кажется, Варвара похожа на мать?
Фото и видео: Instagram Анны Плетневой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!