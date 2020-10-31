«Красавица, как мама!» Анна Плетнева впервые показала 17-летнюю дочь

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева дважды выходила замуж. О первом супруге она вообще не рассказывала, известно лишь, что его зовут Сергей. От него певица в 2003 году родила старшую дочь Варвару.

Вторым избранником красавицы Плетневой стал бизнесмен Кирилл Сыров. С ним у Анны растут еще двое детей: 14-летня Мария и 11-летний Кирилл. Артистка тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Не показывала она и своих детей — до сегодняшнего дня.

В Instagram Анна Плетнева впервые показала 17-летнюю красавицу-дочь Варю. «Уже можно. Взрослая», — написала мать, поставив хэштеги #вмаминомплатье, #mylove, #varya.