42-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева на пикантном фото сравнила себя с Анной Седоковой
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Фото: Instagram
Instagram артистки и многодетной матери Анны Плетневой заполнен откровенными фотографиями. 42-летняя певица находится в отличной форме, выглядит на 10 лет моложе и не стесняется показывать свое тело.
Анна поделилась с подписчиками фотографией на которой позирует обнаженной, прикрывая грудь руками. И Анна Плетнева посчитала, что на снимке похожа на экс-«ВИА Гру» Анну Седоковой. Но фанаты с певицей не согласились.
«Какая ты красивая», «Извините, но Анне Седоковой такая красота может только сниться», «Вы совсем с ней не похожи. Ты круче», «Лучше Седоковой, однозначно!», «Анечка, ты богиня», «Нет, Дусенька такая одна», — написали в комментариях.
А вам понравилась фотография Анны Плетневой?
Фото и видео: Instagram
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