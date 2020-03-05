42-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева на пикантном фото сравнила себя с Анной Седоковой

Instagram артистки и многодетной матери Анны Плетневой заполнен откровенными фотографиями. 42-летняя певица находится в отличной форме, выглядит на 10 лет моложе и не стесняется показывать свое тело.

Анна поделилась с подписчиками фотографией на которой позирует обнаженной, прикрывая грудь руками. И Анна Плетнева посчитала, что на снимке похожа на экс-«ВИА Гру» Анну Седоковой. Но фанаты с певицей не согласились.