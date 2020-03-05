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42-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева на пикантном фото сравнила себя с Анной Седоковой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Плетнева

Фото: Instagram

Певица сфотографировалась обнаженной и опубликовала черно-белый снимок в социальной сети.

Instagram артистки и многодетной матери Анны Плетневой заполнен откровенными фотографиями. 42-летняя певица находится в отличной форме, выглядит на 10 лет моложе и не стесняется показывать свое тело.

Анна поделилась с подписчиками фотографией на которой позирует обнаженной, прикрывая грудь руками. И Анна Плетнева посчитала, что на снимке похожа на экс-«ВИА Гру» Анну Седоковой. Но фанаты с певицей не согласились.

«Какая ты красивая», «Извините, но Анне Седоковой такая красота может только сниться», «Вы совсем с ней не похожи. Ты круче», «Лучше Седоковой, однозначно!», «Анечка, ты богиня», «Нет, Дусенька такая одна», — написали в комментариях.

А вам понравилась фотография Анны Плетневой?

Фото и видео: Instagram

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