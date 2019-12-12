42-летняя певица Анна Плетнева удивила поклонников пикантной фотографией с уточками

«Женщина моей мечты», «Уухх солнце ты очень горячая», «Безумно милая русалочка», «Бургер в ванной, да еще и утками. Уже хочу попробовать», «Самое лучшее принятие бургеров», «Вот как нужно расслабляться», «Ну очень мыльная опера о вкусной и здоровой пище», «Утки во всем виноваты», «Какая же ты идеальная! Прекрасно выглядишь», «Ммм... какие же вы с бургером аппетитные», «Анют вот дай мне совет как есть вредную пишу и не толстеть», «Ешь что хочешь, только понемногу?)», «Небольшой перекус перед сном не помешает фигуре, а сон сделает крепче и вкуснее», «Хорошо устроилась, вместе с уточками», «Надо быстрее точить, а то утки...», «Надеюсь во время съемок ни одной утки не пострадало», «А где бокал шампанского?», «Какой вкусный бургер, а женщина еще вкуснее», «Какая же ты прекрасная», — обсуждают в комментариях.