Анна Плетнева призналась, что на первом курсе института ее пыталась изнасиловать незнакомая женщина

«Я поехала на практику в Питер. Мы жили в страшенной общаге, где в комнате еще 12 непонятных девушек, которых я не знаю. На курсе скульпторов я одна была девочкой. Один раз просыпаюсь ночью от того, что на мне лежит девушка. Я ее не знаю», — рассказала Плетнева.

Анна призналась, что очень испугалась: «Я не понимала, что вообще происходит. Искаженное лицо этой непонятной женщины. Я заорала так, что проснулась вся общага», — призналась певица.

Анна Плетнева —экс-солистка групп «Винтаж» и «Лицей». Также она является многодетной матерью: у певицы трое детей — две дочери Варвара и Мария, а также сын Кирилл.