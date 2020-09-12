Анна Плетнева призналась, что на первом курсе института ее пыталась изнасиловать незнакомая женщина
Фото: Instagram/ @dusya_star
Анна Плетнева умеет эпатировать публику своими откровенными образами. Некоторые поклонники даже подозревают звезду к излишней симпатии к женщинам, но в недавнем интервью Вячеславу Манучарову на канале «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ» певица развеяла все домыслы фанатов — с девушками у нее отношений не было. Более того, артистка рассказала о травмирующем опыте, который она получила будучи студенткой Академии художеств. По словам Анны, однажды ночью в общежитии ее чуть не изнасиловала соседка по комнате.
«Я поехала на практику в Питер. Мы жили в страшенной общаге, где в комнате еще 12 непонятных девушек, которых я не знаю. На курсе скульпторов я одна была девочкой. Один раз просыпаюсь ночью от того, что на мне лежит девушка. Я ее не знаю», — рассказала Плетнева.
Анна призналась, что очень испугалась: «Я не понимала, что вообще происходит. Искаженное лицо этой непонятной женщины. Я заорала так, что проснулась вся общага», — призналась певица.
Анна Плетнева —экс-солистка групп «Винтаж» и «Лицей». Также она является многодетной матерью: у певицы трое детей — две дочери Варвара и Мария, а также сын Кирилл.
Фото: Instagram Видео: Youtube
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