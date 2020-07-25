Гоша Куценко ответил на обвинения блогерши в домогательствах
Фото: Instagram/ @goshakutsenko
TikTok блогер по имени Алина озадачила своих подписчиков: она решила обнародовать личную переписку с актером Гошей Куценко. Девушка посетовала, что артист предлагал ей приехать к нему в отель на протяжении 4 часов, но она ему отказала. Алину возмутило, что Гоша, будучи женатым мужчиной с детьми позволил себе такие «вольности», и более того, дал девушке разрешение на публикацию их переписки. Сам Куценко решил не молчать и обратился к поклонникам в Инстаграм.
«Я скажу одно – каждый пиарится, как может. Что примечательно, что мы уже год пишем сценарий на тему харассмента в мире нашего кино, и я как никто в этой теме. Вот мы и получили шикарный комедийный эпизод», — заявил актер.
Поклонники Куценко поддерживают его в комментариях: «Гоша красавчик! Скандал высосанный из пальца», «Многие хотят пропиариться на талантливых людях. Гоша держись. Ты уже в истории кино!» - оставляют комментарии подписчики. Тем не менее, есть и те, кто признался, что разочарованы в артисте.
Гоша Куценко - российский актер, который приобрел широкую известность после фильма «Антикиллер», в котором сыграл главную роль. У артиста есть дочь Полина от актрисы Марии Порошиной, с которой он прожил долгое время. Сейчас Гоша женат на модели Ирине Скриниченко. У пары двое детей: дочери Евгения и Светлана.
Фото и видео: Instagram/ @goshakutsenko
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