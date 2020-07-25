Гоша Куценко ответил на обвинения блогерши в домогательствах

Поклонники Куценко поддерживают его в комментариях: «Гоша красавчик! Скандал высосанный из пальца», «Многие хотят пропиариться на талантливых людях. Гоша держись. Ты уже в истории кино!» - оставляют комментарии подписчики. Тем не менее, есть и те, кто признался, что разочарованы в артисте.

Гоша Куценко - российский актер, который приобрел широкую известность после фильма «Антикиллер», в котором сыграл главную роль. У артиста есть дочь Полина от актрисы Марии Порошиной, с которой он прожил долгое время. Сейчас Гоша женат на модели Ирине Скриниченко. У пары двое детей: дочери Евгения и Светлана.