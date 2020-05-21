Мария Порошина нежно поздравила Гошу Куценко с днем рождения и показала его редкое видео с маленькой дочкой

Студенческий роман Марии Порошиной и Гоши Куценко (они познакомились на вступительных экзаменах в МХАТ), длился всего пять лет. Но актеры после расставания остались друзьями на всю жизнь и вместе растили дочь Полину.

В день рождения Гоши Мария посвятила ему трогательный пост в социальной сети и опубликовала редкое видео Куценко, на котором он играет с маленькой дочкой.