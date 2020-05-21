Мария Порошина нежно поздравила Гошу Куценко с днем рождения и показала его редкое видео с маленькой дочкой
Фото: Instagram
Студенческий роман Марии Порошиной и Гоши Куценко (они познакомились на вступительных экзаменах в МХАТ), длился всего пять лет. Но актеры после расставания остались друзьями на всю жизнь и вместе растили дочь Полину.
В день рождения Гоши Мария посвятила ему трогательный пост в социальной сети и опубликовала редкое видео Куценко, на котором он играет с маленькой дочкой.
«Самый ДОБРЫЙ! Самый ТАЛАНТЛИВЫЙ! Самый МУДРЫЙ! Будь счастлив! С днем рождения!», — написала Мария Порошина поздравление своему бывшему любимому мужчине.
После Куценко Порошина 17 лет была замужем за актером Ильей Древновым, от которого родила 3 дочерей. Они расстались в 2018 году. После развода актриса родила сына Андрея, но имя его отца держит в секрете.
Гоша Куценко воспитывает двух маленьких дочек от супруги Ирины.
Фото и видео: Instagram
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