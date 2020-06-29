Открытое плечо, яркий макияж: красавица дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко показала стильное фото

Мария Порошина и Гоша Куценко познакомились во время учебы в театральном вузе и прожили вместе пять лет. У них родилась дочь Полина, которая выросла настоящей красавицей. Причем, она взяла внешние черты обоих родителей и пошла по их стопам, посвятив себя актерской профессии. На счету 24-летней Полины уже несколько ролей в кино, также девушка играет в театре.

В Instagram Полина показывает фото из своих актерских будней и трогательные снимки с родителями и делится кадрами стильных фотосессий.

Дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко опубликовала в социальной сети стильный кадр, где позирует с ярким макияжем, стильной прической и с открытым плечом.