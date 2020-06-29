Открытое плечо, яркий макияж: красавица дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко показала стильное фото
Фото: Instagram Полины Куценко
Мария Порошина и Гоша Куценко познакомились во время учебы в театральном вузе и прожили вместе пять лет. У них родилась дочь Полина, которая выросла настоящей красавицей. Причем, она взяла внешние черты обоих родителей и пошла по их стопам, посвятив себя актерской профессии. На счету 24-летней Полины уже несколько ролей в кино, также девушка играет в театре.
В Instagram Полина показывает фото из своих актерских будней и трогательные снимки с родителями и делится кадрами стильных фотосессий.
Дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко опубликовала в социальной сети стильный кадр, где позирует с ярким макияжем, стильной прической и с открытым плечом.
После развода Гоша и Мария остались хорошими друзьями, вместе растили дочь и поддерживали друг друга в трудные минуты жизни.
После расставания с Куценко Порошина 17 лет была замужем за актером Ильей Древновым и родила от него троих дочерей, полтора года назад Мария в пятый раз стала мамой, родив единственного сына от таинственного ухажера.
Гоша Куценко уже много лет счастлив в браке с супругой Ириной, с которой растит двух дочерей.
Фото и видео: Instagram Полины Куценко
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