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Открытое плечо, яркий макияж: красавица дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко показала стильное фото

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Полина Куценко с родителями — Марией Порошиной и Гошей Куценко

Фото: Instagram Полины Куценко

24-летняя Полина Куценко пошла по стопам родителей, став актрисой.

Мария Порошина и Гоша Куценко познакомились во время учебы в театральном вузе и прожили вместе пять лет. У них родилась дочь Полина, которая выросла настоящей красавицей. Причем, она взяла внешние черты обоих родителей и пошла по их стопам, посвятив себя актерской профессии. На счету 24-летней Полины уже несколько ролей в кино, также девушка играет в театре.

В Instagram Полина показывает фото из своих актерских будней и трогательные снимки с родителями и делится кадрами стильных фотосессий.

Дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко опубликовала в социальной сети стильный кадр, где позирует с ярким макияжем, стильной прической и с открытым плечом.

После развода Гоша и Мария остались хорошими друзьями, вместе растили дочь и поддерживали друг друга в трудные минуты жизни.

После расставания с Куценко Порошина 17 лет была замужем за актером Ильей Древновым и родила от него троих дочерей, полтора года назад Мария в пятый раз стала мамой, родив единственного сына от таинственного ухажера.

Гоша Куценко уже много лет счастлив в браке с супругой Ириной, с которой растит двух дочерей.

Фото и видео: Instagram Полины Куценко

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