Кожаный плащ, юбка-миди и сапоги-чулки: Елена Летучая впечатлила подписчиков готическим total black образом

Подписчики оценили внешность своего кумира, отметив, что Елена мотивирует следить за своей внешностью и тщательнее относиться к выбору гардероба.

«Хороша, честно говоря», «Что тут скажешь... На стиле», «Как всегда, на высоте», «Сапоги — кайф», «Огонь», - написали восхищенные фолловеры Летучей.

Напомним, что Елена не стесняется появляться на публике и в довольно откровенных нарядах. Так, в сентябре на вручении престижной премии журнала GQ телеведущая появилась в прозрачной блузке и собрала множество комплиментов.

А какие образы знаменитой Ревизорро нравятся вам?