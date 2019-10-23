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Кожаный плащ, юбка-миди и сапоги-чулки: Елена Летучая впечатлила подписчиков готическим total black образом

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Слайд, который
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Елена Летучая на съемках

Фото: Instagram

Телеведущую похвалили за отменный вкус.

40-летняя Елена Летучая известна не только своей красотой, отличной фигурой, но и безупречным вкусом. Телеведущая в очередной раз доказала, что может претендовать на звание иконы стиля, показав свой новый total black образ.

Елена опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в высоких сапогах, юбке-миди, легкой прозрачной блузке и кожаном стильном плаще.

Подписчики оценили внешность своего кумира, отметив, что Елена мотивирует следить за своей внешностью и тщательнее относиться к выбору гардероба.

«Хороша, честно говоря», «Что тут скажешь... На стиле», «Как всегда, на высоте», «Сапоги — кайф», «Огонь», - написали восхищенные фолловеры Летучей.

Напомним, что Елена не стесняется появляться на публике и в довольно откровенных нарядах. Так, в сентябре на вручении престижной премии журнала GQ телеведущая появилась в прозрачной блузке и собрала множество комплиментов.

А какие образы знаменитой Ревизорро нравятся вам?

Фото и видео: Instagram

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