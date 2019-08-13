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«Красавицы»: 40-летняя Елена Летучая показала редкое фото с мамой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Летучая

Фото: Instagram
Людмила Александровна отдыхала с дочкой на Мальдивах.

Известная телеведущая Елена Летучая отдыхает на берегу океана. Там она наслаждается жизнью на полную – ест фрукты загорает и купается. Недавно она провела для подписчиков видеоэкскурсию по вилле, в которой живет.

Елена показывает свою виллу

На отдыхе к Елене присоединилась ее мама – Людмила Александровна. Телеведущая показала редкую фотографию с родительницей. Подписчики пришли к мнению, что они обе красавицы.

«Любимые мамочки на стиле, особенно им этого не избежать, если мы вместе))», «Летучая летает», «Красавицы», - написали телеведущей в комментариях.

Елена Летучая с мамой

Фото: Instagram

«Мамуля моя полетела в Москву, а я в Новый Отель, поближе к мужу», - подписала Елена фото, оставив подписчиков без ответа на вопрос, почему она не с мужем и где он вообще находится.

Напомним, для свадьбы с Юрием Анашенковым Елена выбрала красивое и необычное место - греческий остров Санторини. Бракосочетание прошло летом 2016 года. Общих детей у пары нет, но у Юрия есть двое детей от предыдущего брака.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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