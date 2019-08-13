«Красавицы»: 40-летняя Елена Летучая показала редкое фото с мамой

На отдыхе к Елене присоединилась ее мама – Людмила Александровна. Телеведущая показала редкую фотографию с родительницей. Подписчики пришли к мнению, что они обе красавицы.

«Любимые мамочки на стиле, особенно им этого не избежать, если мы вместе))», «Летучая летает», «Красавицы», - написали телеведущей в комментариях.