40-летняя Елена Летучая показала фигуру в смелом прозрачном наряде

В Москве 10 сентября прошло вручение престижной премии от журнала GQ. Дамы, посетившие церемонию, выгуляли стильные и оригинальные наряды.
Известная телеведущая Елена Летучая выбрала для вечера черный брючный костюм с прозрачной блузкой и манишкой, которая едва прикрывала ее грудь.
Подписчикам Елены ее смелый образ пришелся по душе. «Красотка как всегда!», «Огооооо, очень смело», «Восхищаюсь такой статностью», «Очень стильно и с вызовом», - написали летучей в комментариях.
Елена Летучая часто демонстрирует свою фигуру. Так, на кинофестивале в Каннах она появилась в тесном платье, которое подчеркнуло все изгибы ее тела. Также телеведущая часто у страивает смелые фотосессии, а результаты показывает подписчикам.
А недавно Елена рассказала, что помогает ей поддерживать идеальный вес. Она отказалась от всех продуктов, раздражающих кишечник, - от острого и соленого, жареного и копченого.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Видео: Instagram
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