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40-летняя Елена Летучая показала фигуру в смелом прозрачном наряде

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Летучая

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Телеведущая вышла в свет в шифоновой блузке.

В Москве 10 сентября прошло вручение престижной премии от журнала GQ. Дамы, посетившие церемонию, выгуляли стильные и оригинальные наряды.

Известная телеведущая Елена Летучая выбрала для вечера черный брючный костюм с прозрачной блузкой и манишкой, которая едва прикрывала ее грудь.

Подписчикам Елены ее смелый образ пришелся по душе. «Красотка как всегда!», «Огооооо, очень смело», «Восхищаюсь такой статностью», «Очень стильно и с вызовом», - написали летучей в комментариях.

Елена Летучая часто демонстрирует свою фигуру. Так, на кинофестивале в Каннах она появилась в тесном платье, которое подчеркнуло все изгибы ее тела. Также телеведущая часто у страивает смелые фотосессии, а результаты показывает подписчикам.

А недавно Елена рассказала, что помогает ей поддерживать идеальный вес. Она отказалась от всех продуктов, раздражающих кишечник, - от острого и соленого, жареного и копченого.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Видео: Instagram

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