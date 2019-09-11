40-летняя Елена Летучая показала фигуру в смелом прозрачном наряде

Елена Летучая часто демонстрирует свою фигуру. Так, на кинофестивале в Каннах она появилась в тесном платье, которое подчеркнуло все изгибы ее тела. Также телеведущая часто у страивает смелые фотосессии, а результаты показывает подписчикам.

А недавно Елена рассказала, что помогает ей поддерживать идеальный вес. Она отказалась от всех продуктов, раздражающих кишечник, - от острого и соленого, жареного и копченого.