Развивающаяся фата и нежный поцелуй: Елена Летучая в годовщину свадьбы показала милую фотографию с мужем

Елена Летучая вышла замуж за адвоката и предпринимателя Юрия Анашенкова в августе 2016 года. До свадьбы влюбленные встречались полтора года. Торжество проходило на греческом острове Санторини.
В годовщину свадьбы, которую Елена и Юрий встречают на берегу океана, телеведущая поделилась с подписчиками фотографией, сделанной в этот знаменательный день. Телеведущая призналась, что три года пролетели, как один день.
В комментариях Елену и Юрия поздравили Яна Рудковская, Юлия Топольницкая, Екатерина Волкова и другие друзья пары.
«поздравляю вас! вы классные!», «Неотразимы», «Сколько лет бы вы не были вместе будьте всегда интересны друг другу,берегите свою любовь и делайте друг друга счастливыми!Гармонии вам и понимания!», - присоединились подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Семья значительную часть года проводит в теплых странах. Сейчас Елена Летучая и Юрий Анашенков отдыхают на Мальдивах, где арендовали виллу.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram и видео
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