Развивающаяся фата и нежный поцелуй: Елена Летучая в годовщину свадьбы показала милую фотографию с мужем

В годовщину свадьбы, которую Елена и Юрий встречают на берегу океана, телеведущая поделилась с подписчиками фотографией, сделанной в этот знаменательный день. Телеведущая призналась, что три года пролетели, как один день.

В комментариях Елену и Юрия поздравили Яна Рудковская, Юлия Топольницкая, Екатерина Волкова и другие друзья пары.