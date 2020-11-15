«Кошачий взгляд»: Алена Водонаева очаровала поклонников

Инстадиве сделали стрелки на глазах, «раскрыли» взгляд при помощи нарощенных ресниц и хайлайтера в уголке глаз. Дополнением к мейку стали нюдовый карандаш и темно-бежевая помада, которые подчеркнули красивые губы журналистки.

Брови Водонаевой привели в порядок, но оставили нетронутыми, что добавило образу натуральности.

Девушке настолько понравилась работа визажистов, что она даже задумалась о постоянной носке этого имиджа.

«Может быть, мне всегда делать яркий макияж?», – подписала она публикацию.

Напомним, что совсем недавно мы писали, как Алена Водонаева появилась перед камерами в белоснежном наряде. Девушка любит экспериментировать, поэтому ее образы всегда очаровывают аудиторию.