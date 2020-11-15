«Кошачий взгляд»: Алена Водонаева очаровала поклонников
Фото: @alenavodonaeva / Instagram
Автор книги «Голая» предстала перед камерой в роскошном образе. Визажисты нанесли Алене яркий макияж с акцентом на глаза. Красотой и неотразимостью бывшей участницы российского реалити-шоу«Дома-2» невозможно не восхищаться, согласитесь?
Инстадиве сделали стрелки на глазах, «раскрыли» взгляд при помощи нарощенных ресниц и хайлайтера в уголке глаз. Дополнением к мейку стали нюдовый карандаш и темно-бежевая помада, которые подчеркнули красивые губы журналистки.
Брови Водонаевой привели в порядок, но оставили нетронутыми, что добавило образу натуральности.
Девушке настолько понравилась работа визажистов, что она даже задумалась о постоянной носке этого имиджа.
«Может быть, мне всегда делать яркий макияж?», – подписала она публикацию.
Напомним, что совсем недавно мы писали, как Алена Водонаева появилась перед камерами в белоснежном наряде. Девушка любит экспериментировать, поэтому ее образы всегда очаровывают аудиторию.
Фото и видео: @alenavodonaeva / Instagram
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