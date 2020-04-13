Алена Водонаева примерила чувственный образ с перьями и шелковой комбинацией

«Рабочее место на балконе» — прокомментировала Водонаева одну из последних публикаций в своем Instagram. Блогер поделилась серией «домашних» селфи, на которых она позирует в интригующем будуарном образе. На ней — комбинация из нежного струящегося шелка кремового оттенка. Звезда смело позирует, демонстрируя нескромное декольте и открытые плечи. Сверху накинут жакет из пышных розовых перьев.