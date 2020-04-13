Алена Водонаева примерила чувственный образ с перьями и шелковой комбинацией
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Рабочее место на балконе» — прокомментировала Водонаева одну из последних публикаций в своем Instagram. Блогер поделилась серией «домашних» селфи, на которых она позирует в интригующем будуарном образе. На ней — комбинация из нежного струящегося шелка кремового оттенка. Звезда смело позирует, демонстрируя нескромное декольте и открытые плечи. Сверху накинут жакет из пышных розовых перьев.
Домашний look Алены Водонаевой восхитил фолловеров. «Ух, провокация!», «Алена, вы великолепны», «Шикарная домашняя женщина», «Стильно очень», «Похорошела за время карантина», «Красивая и грациозная», «Хищница», «Какая шикарная рабочая одежда», «Прекрасно выглядите» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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