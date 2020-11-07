«Милая леди»: Алена Водонаева в женственном образе очаровала поклонников
Фото: @alenavodonaeva/ Instagram
На снимке Алена позирует в небесно-голубом атласном платье. Украсила стильный лук инстадива белоснежной сумочкой и сережками с большим жемчугом. В качестве дополнения к образу девушка надела телесные лилово-голубые колготки.
Макияж автора книги «Голая» выполнен в спокойных оттенках. Стилисты бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» слегка подчеркнули яркость ее светлых глаз, добавив в виде акцента черные стрелки, а губы Водонаевой выделили нежно-розовым блеском с глянцевым эффектом. Прическа журналистки тоже прекрасно вписалась в романтичный образ. Каштановые волосы телеведущей выпрямили и собрали в красивый низкий пучок.
Фанаты оценили привлекательность и женственность Алены. В комментариях под постом можно увидеть множество комплиментов.
«Какая же вы, Аленочка, помолодевшая и посвежевшая», «Божественная», «Приятный глазу образ», «Как тебе идет этот цвет», «Восхитительная», «Алена, выглядишь великолепно!», «Красотка невероятная! Невозможно налюбоваться!», «Свежа как роза», «Милая леди, вы просто обворожительны!», «Изящная и неотразимая», – написали восторженные фолловеры.
А вам понравился образ телеведущей? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @alenavodonaeva/ Instagram
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