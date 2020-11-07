«Милая леди»: Алена Водонаева в женственном образе очаровала поклонников

Фанаты оценили привлекательность и женственность Алены. В комментариях под постом можно увидеть множество комплиментов.

«Какая же вы, Аленочка, помолодевшая и посвежевшая», «Божественная», «Приятный глазу образ», «Как тебе идет этот цвет», «Восхитительная», «Алена, выглядишь великолепно!», «Красотка невероятная! Невозможно налюбоваться!», «Свежа как роза», «Милая леди, вы просто обворожительны!», «Изящная и неотразимая», – написали восторженные фолловеры.

А вам понравился образ телеведущей? Делитесь своим мнением в комментариях!