Глафира Тарханова отправилась на рынок в образе домохозяйки из 50-х

Ради модной съемки Глафира отправилась на рынок, где эффектно дефилировала вдоль овощных рядов. Тарханова позирует в платье цвета мятных леденцов из легкого полупрозрачного шифона. Пышная юбка, объемные рукава, акцент на талии — детали создают образу романтичное настроение. Вторит платью шелковый платок с пестрым полихромным принтом, который дополнил прическу звезды кино с буйными локонами. Финальным штрихом образа стала корзинка, наполненная овощами. Актриса призналась, что обожает овощные блюда — видимо, в таком рационе и кроется секрет стройности. «Как-то готовила рататуй часа 4… А потом 4 дня его сама и ела, так как мои мясоеды этого не оценили» — поделилась Тарханова.