«Настоящая леди»: Виктория Лопырева блеснула шикарными ногами в алом мини

Подписчики модели пришли в восторг от красоты любимой знаменитости. В комментариях под фотографией они написали множество заслуженных комплиментов и одарили знаменитость теплыми словами.

«Ноги топ!», «Настоящая идеальная королева!», «Наша леди», «Восхищаюсь вами», «От Вики исходит эта женская энергетика!!!», «Великолепная», «Ах, эти ножки!», «Роскошная...», «Очень красивый образ!!!», — написали восторженные фолловеры.

К слову, совсем недавно мы писали, что Виктория Лопырева очаровала подтянутой фигурой. Для прогулки знаменитая блондинка выбрала комфортный спортивный наряд, который подчеркнул все достоинства ее стройного тела. Пользователи Сети отметили, что Виктория выглядит просто потрясающе. Они похвалили ее за роскошный внешний вид и грациозную стройность.

А вам понравился образ Виктории Лопыревой? Делитесь своими ответами в комментариях!