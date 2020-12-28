Виктория Лопырева примерила образ «первой леди» с платьем цвета пудры
Фото: Instagram @lopyrevavika
Лопырева сообщила подписчикам, что в 2021 году возглавит отраслевую Комиссию по развитию спортивной индустрии в одной из самых крупных деловых ассоциаций в России. На фото звезда позирует в элегантном образе, выстроенном вокруг плиссированного платья-рубашки цвета розовой пудры. Первые несколько пуговиц кокетливо расстегнуты, воздушная ткань подчеркивает точеную фигуру ведущей. Дополняет look неброский мейкап с акцентом на глазах и укладка с крупными локонами.
Поклонники не жалели комплиментов и поздравлений для любимой телеведущей. «Королева! Выглядите настолько красиво, что аж дух захватывает», «Неотразимая, сильная, умная и просто крутая!», «Красавица!», «Вы выглядите прекрасно», «Такая нежная», «Первая леди» — пишут в комментариях. О других стильных образах Виктории Лопыревой читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @lopyrevavika
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