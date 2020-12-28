Виктория Лопырева примерила образ «первой леди» с платьем цвета пудры

Лопырева сообщила подписчикам, что в 2021 году возглавит отраслевую Комиссию по развитию спортивной индустрии в одной из самых крупных деловых ассоциаций в России. На фото звезда позирует в элегантном образе, выстроенном вокруг плиссированного платья-рубашки цвета розовой пудры. Первые несколько пуговиц кокетливо расстегнуты, воздушная ткань подчеркивает точеную фигуру ведущей. Дополняет look неброский мейкап с акцентом на глазах и укладка с крупными локонами.