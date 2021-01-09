«Обворожительная!» Виктория Лопырева очаровала подтянутой фигурой
Фото: @lopyrevavika / Instagram
Сейчас телеведущая вместе со своей семьей находится в жаркой стране. Для выхода в свет она подобрала удобный наряд — черный кроп-топ и обтягивающие велосипедки такого же цвета. К обращу она добавила серебряные украшения из бриллиантов и белые комфортные кроссовки и кожаную мини-сумочку.
Пользователи Сети отметили, что Виктория выглядит просто потрясающе. Они похвалили ее за роскошный внешний вид и грациозную стройность:
«Какая же вы обворожительная», «Вы классная», «Машина прям эксклюзив полный», «Какая же вы сочная и яркая», «Даже после новогодних праздников вы в отличной форме», «Ой, как прикольно», «Barbie girl», «Яркое фото», «Худышка и красотка», «Виктория, вы в любом ракурсе шикарны!», «Ну просто малышка», «Куколка Вика», «Блондинка в шоколаде», — прокомментировали подписчики инстадивы.
К слову, недавно мы писали, как Виктория Лопырева примерила образ «первой леди» в платье цвета пудры. Она похвасталась новой победой в своем Instagram, а заодно — показала нежный образ в духе истинной первой леди. 37-летняя телеведущая примерила пудровые оттенки и произвела настоящий фурор в Сети.
Фото: @lopyrevavika / Instagram
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