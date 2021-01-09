«Обворожительная!» Виктория Лопырева очаровала подтянутой фигурой

Пользователи Сети отметили, что Виктория выглядит просто потрясающе. Они похвалили ее за роскошный внешний вид и грациозную стройность:

«Какая же вы обворожительная», «Вы классная», «Машина прям эксклюзив полный», «Какая же вы сочная и яркая», «Даже после новогодних праздников вы в отличной форме», «Ой, как прикольно», «Barbie girl», «Яркое фото», «Худышка и красотка», «Виктория, вы в любом ракурсе шикарны!», «Ну просто малышка», «Куколка Вика», «Блондинка в шоколаде», — прокомментировали подписчики инстадивы.

К слову, недавно мы писали, как Виктория Лопырева примерила образ «первой леди» в платье цвета пудры. Она похвасталась новой победой в своем Instagram, а заодно — показала нежный образ в духе истинной первой леди. 37-летняя телеведущая примерила пудровые оттенки и произвела настоящий фурор в Сети.