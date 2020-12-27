Валерия vs Светлана Лобода: на ком высокие ботфорты смотрятся круче?
Фото: @lobodaofficial / Instagram
Исполнительница хита «Часики» отправилась на светский ужин. Звезда опубликовала снимки с вечера в своем Instagram. на них Валерия позировала возле украшенной новогодними декорация двери в черном тотал луке: юбке длины миди, черной кофте и в оверсайз пуховике такого же цвета. Бесконечно длинные ноги звезды подчеркнуты лаконичными алыми ботфортами на устойчивом каблуке, а органичным завершением образа стала сумочка необычной формы.
Времени даром не теряла и Светлана Лобода: певица поделилась снимками с новой соблазнительной фотосессии. На снимках звезда кокетничает с публикой и демонстрирует шикарную фигуру на камеру. А внимание на ней сфокусировал черный бархатный пиджак с красивым воротником и красная рубашка в клетку. В рифму с деталями — эффектные лакированные черные ботфорты.
Делаем ставки: кто, на ваш взгляд, достоин победы в модной битве? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: @lobodaofficial / Instagram , @valeriya/ Instagram_
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