Валерия vs Светлана Лобода: на ком высокие ботфорты смотрятся круче?

Времени даром не теряла и Светлана Лобода: певица поделилась снимками с новой соблазнительной фотосессии. На снимках звезда кокетничает с публикой и демонстрирует шикарную фигуру на камеру. А внимание на ней сфокусировал черный бархатный пиджак с красивым воротником и красная рубашка в клетку. В рифму с деталями — эффектные лакированные черные ботфорты.