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Валерия vs Светлана Лобода: на ком высокие ботфорты смотрятся круче?

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Светлана Лобода

Фото: @lobodaofficial / Instagram

Победительницу этой битвы выявить трудно, ведь на модном ринге столкнулись обладательницы поистине роскошных ног и потрясающего чувства стиля. Определяем, кому соблазнительный вечерний наряд идет больше: Светлане Лободе или Валерии.

Исполнительница хита «Часики» отправилась на светский ужин. Звезда опубликовала снимки с вечера в своем Instagram. на них Валерия позировала возле украшенной новогодними декорация двери в черном тотал луке: юбке длины миди, черной кофте и в оверсайз пуховике такого же цвета. Бесконечно длинные ноги звезды подчеркнуты лаконичными алыми ботфортами на устойчивом каблуке, а органичным завершением образа стала сумочка необычной формы.

Времени даром не теряла и Светлана Лобода: певица поделилась снимками с новой соблазнительной фотосессии. На снимках звезда кокетничает с публикой и демонстрирует шикарную фигуру на камеру. А внимание на ней сфокусировал черный бархатный пиджак с красивым воротником и красная рубашка в клетку. В рифму с деталями — эффектные лакированные черные ботфорты.

Делаем ставки: кто, на ваш взгляд, достоин победы в модной битве? Делитесь своими ответами в комментариях!

Фото и видео: @lobodaofficial / Instagram , @valeriya/ Instagram_

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