«Королева красоты»: Лобода в платье и сияющем комбезе произвела фурор в Сети
Фото: @lobodaofficial / Instagram
Для концерта в Арабских Эмиратах Светлана Лобода примерила роскошное платье и сияющий комбез. В многослойном образе и с пышной укладкой-«львиной гривой» певица произвела фурор в Сети. Под фото звезда написала: «Практически год мы были лишены возможности встречи с вами и вот это чудо произошло прямо в Рождество в Дубае состоялся наш большой сольный концерт. К сожалению, пока ситуация в мире не дает нам оторваться в полную силу и танцевать всем залом, но танцевать сидя это тоже классный экспириенс. Я была счастлива провести этот праздник с вами и, уверена, что мы отлично начали 2021-й, а значит, впереди нас ждет много встреч, танцев и самой классной музыки».
Пользователи Сети очарованы новым фото певица и написали в комментариях: «Это было Феерично и невероятно дорого по содержанию и исполнению», «С длинными волосами особый шарм во внешности», «Это был нереальный концерт! Я чувствовала Вашу энергию, даже смотря сторис и находясь за тысячи километров от Вас», «Вы как всегда прекрасны!!!», «Так волосы отросли..шикарно!», «Талантищееееее, костюмы невероятно красивые».
К слову, недавно мы писали, как певица блеснула в шикарной шубе «из далматинцев» в пол и собрала комплименты.
А вам понравились фото Светланы Лободы? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @lobodaofficial / Instagram
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