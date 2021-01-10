«Королева красоты»: Лобода в платье и сияющем комбезе произвела фурор в Сети

Пользователи Сети очарованы новым фото певица и написали в комментариях: «Это было Феерично и невероятно дорого по содержанию и исполнению», «С длинными волосами особый шарм во внешности», «Это был нереальный концерт! Я чувствовала Вашу энергию, даже смотря сторис и находясь за тысячи километров от Вас», «Вы как всегда прекрасны!!!», «Так волосы отросли..шикарно!», «Талантищееееее, костюмы невероятно красивые».

К слову, недавно мы писали, как певица блеснула в шикарной шубе «из далматинцев» в пол и собрала комплименты.

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