Наташа Королева показала архивное фото с маленькой Собчак
Фото: www.instagram.com/koroleva__star/?hl=ru
Наташа Королева показала в своем микроблоге архивную фотографию, на которой она снята вместе с совсем юной Ксенией Собчак.
«Шли годы, за это время произошло много ярких событий как со знаком минус, так и со знаком плюс в жизни у каждой из нас! Самые неожиданные сценарии случаются не в Кино а в жизни! И вот об этом ,Поговорить откровенно мне захотелось именно с ней, в особом для меня месте - месте моей силы!», пишет Наташа под фото.
«Хочу сказать тебе спасибо, что в этом жестоком, лицемерном, монетизированном и оцифрованном мире, где грязный хайп становится самоцелью и всем смыслом сегодняшнего бытия, - ты, Ксюша, сохранила простые человеческие ценности и внутреннюю культуру, и я горжусь что именно меня ты выбрала кумиром своего детства!»
Фотография появилась после интервью, на которое Королева пришла вместе с Тарзаном. Певица впервые прокомментировала измену мужа, и заявила, что не держит на него зла. Она не считает, что супруг в чем-то виноват, а, напротив, полагает, что его обманули. По ее словам, на его месте себя так повел бы «любой нормальный мужик».
В интервью видно, что история действительно расстраивает Наталью – как минимум потому, что она пробовала обращаться на Первый канал с просьбой прекратить разбирать эту историю на всевозможных ток-шоу, и не звать на эфиры мошенницу-любовницу Тарзана, которая от этого дела только выигрывает.
Фото и видео: Instagram Наташи Королевой
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