Наташа Королева показала архивное фото с маленькой Собчак

Наташа Королева показала в своем микроблоге архивную фотографию, на которой она снята вместе с совсем юной Ксенией Собчак.

«Шли годы, за это время произошло много ярких событий как со знаком минус, так и со знаком плюс в жизни у каждой из нас! Самые неожиданные сценарии случаются не в Кино а в жизни! И вот об этом ,Поговорить откровенно мне захотелось именно с ней, в особом для меня месте - месте моей силы!», пишет Наташа под фото.

«Хочу сказать тебе спасибо, что в этом жестоком, лицемерном, монетизированном и оцифрованном мире, где грязный хайп становится самоцелью и всем смыслом сегодняшнего бытия, - ты, Ксюша, сохранила простые человеческие ценности и внутреннюю культуру, и я горжусь что именно меня ты выбрала кумиром своего детства!»