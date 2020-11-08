«Королева красоты»: Светлана Лобода в топе под жакет очаровала рельефной фигурой
Фото: @lobodaofficial / Instagram
Певица опубликовала фото и видео, на которых предстала перед подписчиками в шикарном образе. Звезда позирует перед камерой в брюках-бананах с высокой талией, кроптопе и жакете из кожи с сияющими вставками. К образу Светлана подобрала несколько аксессуаров — набор цепочек с несколькими кулонами, широкий кожаный ремень и сумку-сундучок от Louis Vuitton. На видео певица позирует в крупных бигудях и с вечерним макияжем. Яркая певица продемонстрировала свою потрясающую фигуру и отличное чувство стиля, при этом рассказав поклонникам о скором запуске нового трека и музыкального клипа. Светлана Лобода в топе под жакет буквально очаровала фолловеров рельефной фигурой
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и постоянно спрашиваете, где я сейчас нахожусь. В это непростое время, все мы стараемся больше времени проводить с семьей и близкими. Забота о них - сейчас самое важное. Мы уехали подальше от цивилизации, туда где много моря и свежего воздуха. Я свела к минимуму все выезды. Исключение составляют лишь редкие выступления на закрытых концертах. Будьте осторожны, берегите себя! Чем внимательнее мы сейчас будем к своему здоровью и здоровью окружающих, тем скорее возобновятся наши встречи и уже тогда оторвёмся по полной!!! Я очень по вам всем скучаю! но не сижу сложа руки. Я работаю над новым видеоклипом. И новый трек уже готов🙈 а в 2021 выпустим альбом!🔥💪🔥 сейчас отличное время сосредоточиться на музыке, чтобы совсем скоро на самых больших площадках страны, петь вместе с вами. люблю! ваша LO.
Фолловеры остались в восторге от нового видео певицы и написали в комментариях: «Любовь моя, берегите себя. Безумно скучаем, с нетерпением ждем встречи и новые произведения искусства от вас», «Ждем трек больше нового года», «Мы вас любим», «Вы восхитительны», «Такая крутая», «Ты лучшая», «Красотка», «Безумно ждем!!!Спасибо за новость Светлана», «Самая лучшая!!», «Королева красоты», «Очень крутой».
Фото: @lobodaofficial / Instagram
Напомним, что личная жизнь Светланы — настоящая интрига и предмет для многочисленных сплетен в СМИ и догадок поклонников. Она воспитывает маленькую дочку, имя отца которой держит в тайне. При этом многие знают о ее романе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, который проводит с Лободой довольно много времени.
К слову, недавно мы писали, как эффектную Светлану Лободу с розовыми волосами сравнили с Джулией Робертс. По мнению поклонников певицы, в таком образе она очень похожа на героиню фильма «Красотка».
А вам понравилось новое видео Светланы Лободы? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @lobodaofficial / Instagram
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