«Королева красоты»: Светлана Лобода в топе под жакет очаровала рельефной фигурой

Напомним, что личная жизнь Светланы — настоящая интрига и предмет для многочисленных сплетен в СМИ и догадок поклонников. Она воспитывает маленькую дочку, имя отца которой держит в тайне. При этом многие знают о ее романе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, который проводит с Лободой довольно много времени.

К слову, недавно мы писали, как эффектную Светлану Лободу с розовыми волосами сравнили с Джулией Робертс. По мнению поклонников певицы, в таком образе она очень похожа на героиню фильма «Красотка».

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