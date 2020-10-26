Роковая красотка Светлана Лобода покорила эффектным образом в глянцевых кожаных брюках

Светлана Лобода снова произвела впечатление на своих поклонников, показав новую горячую фотосессию, на которой она демонстрирует стильный образ. Певица сочетает клетчатую красную рубашку с умопомрачительными черными брюками из глянцевой кожи. Наряд певицы отлично подчеркивает ее фигуру.

Стильная фотосессия была сделана в библиотеке, а к посту певица прикрепила строки Владимира Высоцкого, что тоже оценили поклонники, отметив начитанность своей любимицы.