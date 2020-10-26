Роковая красотка Светлана Лобода покорила эффектным образом в глянцевых кожаных брюках
Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/?hl=ru
Светлана Лобода снова произвела впечатление на своих поклонников, показав новую горячую фотосессию, на которой она демонстрирует стильный образ. Певица сочетает клетчатую красную рубашку с умопомрачительными черными брюками из глянцевой кожи. Наряд певицы отлично подчеркивает ее фигуру.
Стильная фотосессия была сделана в библиотеке, а к посту певица прикрепила строки Владимира Высоцкого, что тоже оценили поклонники, отметив начитанность своей любимицы.
«Какая же вы красивая», «Считаю, что Светлана по праву может называться Примадонной, а Пугачева с гордостью отдать ей этот статус как достойной замене», «Фотосессия крутая! Вы ещt круче», «Такая красивая и такая мудрая», «Лобода шикарна, как всегда», «Ну что же вы такая нереальная», — восторгаются поклонники.
Личная жизнь Светланы — настоящая интрига и предмет для многочисленных сплетен в СМИ и догадок поклонников. Она воспитывает маленькую дочку, имя отца которой держит в тайне. При этом многие знают о ее романе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, который проводит с Лободой довольно много времени.
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы
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