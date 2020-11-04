Эффектную Светлану Лободу с розовыми волосами сравнили с Джулией Робертс
Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/?hl=ru
Светлана Лобода пока не готова расставаться со своим образом на Хеллоуин. В своем микроблоге певица опубликовала фотографии в розовом парике под каре и эффектном образе — топе и классическом жакете.
«Когда Halloween прошёл, а твоя дочь требует продолжения банкета», — подписала публикацию Светлана и предложила поклонникам придумать подпись к фотографии. Поклонники пришли к выводу, что певица чем-то напоминает Джулию Робертс.
«На Джулию Робертс из «Красотки» похожа», «Мне одной вы здесь напоминаете героиню фильма «Красотка»?», «Вы как хотите, а я вижу Пятый элемент», «Очень красивая. Так идёт розовый», «Красоту нельзя испортить, ее можно только подчеркнуть», «Светлана, вы бомбическая», «Не знаю почему, но вы мне напомнило девочку из фильма Леон», «Самая шикарная женщина на всей планете», «У вас милый такой позитивный образ! Поэтому почему бы и не продолжить!», «Вы такая красивая!», «Розовая пантера», «Ну вообще-то любая блондинка должна быть с сумасшедшинкой, особенно умная блондинка!», «Круче, чем Мадонна с розовыми волосами», — комментируют подписчики.
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы
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