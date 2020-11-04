Эффектную Светлану Лободу с розовыми волосами сравнили с Джулией Робертс

Светлана Лобода пока не готова расставаться со своим образом на Хеллоуин. В своем микроблоге певица опубликовала фотографии в розовом парике под каре и эффектном образе — топе и классическом жакете.

«Когда Halloween прошёл, а твоя дочь требует продолжения банкета», — подписала публикацию Светлана и предложила поклонникам придумать подпись к фотографии. Поклонники пришли к выводу, что певица чем-то напоминает Джулию Робертс.