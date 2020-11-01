Светлана Лобода в мини похвасталась идеальной фигурой

Звезда позирует в облегающем блестящем платье черного цвета. Длина мини отлично подчеркивает приобретенный на отдыхе загар и стройность знаменитой блондинки. А какие у Светланы ноги! Глаз не оторвать, согласитесь?

Дополнили лук исполнительницы черные босоножки на высокой шпильке, красивые украшения и маленький клатч.

А немного небрежная укладка и яркий макияж сделали образ певицы еще прекраснее.