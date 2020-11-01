Светлана Лобода в мини похвасталась идеальной фигурой
Звезда позирует в облегающем блестящем платье черного цвета. Длина мини отлично подчеркивает приобретенный на отдыхе загар и стройность знаменитой блондинки. А какие у Светланы ноги! Глаз не оторвать, согласитесь?
Дополнили лук исполнительницы черные босоножки на высокой шпильке, красивые украшения и маленький клатч.
А немного небрежная укладка и яркий макияж сделали образ певицы еще прекраснее.
Фанаты не поскупились на комплименты в адрес исполнительницы хита «Твои глаза».
«Дальше некуда! Вы самая красивая », «Богиня», «Какая вы красивая!», «Тропикана - женщина», «Самая красивая артистка на отечественной сцене! Восхищаюсь вами!», «Бесподобные ноги», «Красивая, талантливая, беспободная!», — написали восторженные фолловеры.
Светлана Лобода обожает чувственные наряды. На сцене звезда обычно блистает в роскошных, а бывает даже и экстравагантных костюмах.В обычной жизни она тоже выбирает женственную одежду, которая подчеркивает все достоинства ее идеальной фигуры.
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы
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