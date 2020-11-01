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Светлана Лобода в мини похвасталась идеальной фигурой

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Светлана Лобода, селфи

Фото: https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Певица опубликовала фотографию, на которой предстала перед подписчиками в шикарном образе.

Звезда позирует в облегающем блестящем платье черного цвета. Длина мини отлично подчеркивает приобретенный на отдыхе загар и стройность знаменитой блондинки. А какие у Светланы ноги! Глаз не оторвать, согласитесь?

Дополнили лук исполнительницы черные босоножки на высокой шпильке, красивые украшения и маленький клатч.

А немного небрежная укладка и яркий макияж сделали образ певицы еще прекраснее.

Фанаты не поскупились на комплименты в адрес исполнительницы хита «Твои глаза».

«Дальше некуда! Вы самая красивая », «Богиня», «Какая вы красивая!», «Тропикана - женщина», «Самая красивая артистка на отечественной сцене! Восхищаюсь вами!», «Бесподобные ноги», «Красивая, талантливая, беспободная!», — написали восторженные фолловеры.

Светлана Лобода обожает чувственные наряды. На сцене звезда обычно блистает в роскошных, а бывает даже и экстравагантных костюмах.В обычной жизни она тоже выбирает женственную одежду, которая подчеркивает все достоинства ее идеальной фигуры.

Фото и видео: Instagram Светланы Лободы

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