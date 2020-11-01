«Копия мамы»: Кристина Орбакайте похвасталась красавцем - сыном

Подписчики и коллеги Кристины Орбакайте из светской тусовки порадовались за звездную чету и принялись писать комментарии:

«Какой молодец»,- отметила Яна Рудковская. «Поздравляю с началом нового этапа в жизни! Пускай все получится», - прокомментировала публикацию Валерия.

Не прошли мимо и другие знаменитые друзья: Анита Цой, Игорь Николаев, Инна Маликова, Екатерина Стриженова и Алика Смехова, Владислав Лисовец и Николай Басков. Они тоже радостно поздравили счастливую семью.