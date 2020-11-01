«Копия мамы»: Кристина Орбакайте похвасталась красавцем - сыном
Фото: @orbakaite_k/ Instagram
22-летний молодой человек удачно сдал все экзамены, защитил магистерскую диссертацию и закончил Лондонский университет. Сейчас Дени приехал домой в Москву и проводит время с родителями и друзьями.
Подписчики и коллеги Кристины Орбакайте из светской тусовки порадовались за звездную чету и принялись писать комментарии:
«Какой молодец»,- отметила Яна Рудковская. «Поздравляю с началом нового этапа в жизни! Пускай все получится», - прокомментировала публикацию Валерия.
Не прошли мимо и другие знаменитые друзья: Анита Цой, Игорь Николаев, Инна Маликова, Екатерина Стриженова и Алика Смехова, Владислав Лисовец и Николай Басков. Они тоже радостно поздравили счастливую семью.
Многие фанаты обратили внимание на то, что Дени вырос настоящей копией звездной матери.
«Очень похож на Кристину, потрясающе!», «Прекрасная семья, всего вам самого наилучшего», «Вы как попугайчики- близнецы», «Дени - отражение Кристины, просто браво!», – написали они.
Фото и видео: @orbakaite_k / Instagram
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