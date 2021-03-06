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Коллега Карпович поделился совместным фото Мирославы и обнимающего ее Прилучного

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Мирослава Карпович, селфи с котом

Фото: @m1r0slava_karpovich/Instagram

Хоть звездная пара до сих пор скрывает отношения и еще ни разу не подтвердила роман, поклонников и СМИ уже эта новость нисколько не удивит. Ведь все уже давно знают о том, что у Прилучного и Карпович любовная связь.

Менеджер, сопровождающий артистов спектакля на гастролях, запечатлел обнимающую друг друга пару на снимке, который опубликовал на своей странице в Instagram. Борис Рубиновский сфотографировался с Александром Обласовым и с ними в аэропорту в ожидании вылета.

Мирослава Карпович, Павел Прилучный и их коллеги

Фото: @borisizh/Instagram

Кстати, удивителен тот факт, что Мирослава сделала репост фотографии на своей странице.

Напомним, что роман актрисы и Прилучного обрел широкую известность из-за скандального разрыва Павла с женой Агатой Муцениеце. Мирослава, однако, на многочисленные заявления хейтеров стойко держится и заявляет, что чужого не брала.

Сама Агата с расставанием смирилась и в одном из недавних интервью отметила, что поддерживает хорошие отношения с бывшим супругом ради детей.

Фото: Instagram

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