Коллега Карпович поделился совместным фото Мирославы и обнимающего ее Прилучного

Кстати, удивителен тот факт, что Мирослава сделала репост фотографии на своей странице.

Напомним, что роман актрисы и Прилучного обрел широкую известность из-за скандального разрыва Павла с женой Агатой Муцениеце. Мирослава, однако, на многочисленные заявления хейтеров стойко держится и заявляет, что чужого не брала.

Сама Агата с расставанием смирилась и в одном из недавних интервью отметила, что поддерживает хорошие отношения с бывшим супругом ради детей.