Агата Муцениеце прокомментировала обвинения в пластике: «Удивлена, что так думают»

Агата Муцениеце регулярно занимается спортом — бегает при любой возможности, посещает косметолога и ухаживает за кожей в домашних условиях. Так она поддерживает свою природную красоту. Актриса также не раз публично выступала за естественную красоту. Но она часто слышит в свой адрес обвинения, что ее привлекательность — дело рук пластических хирургов.

Завистники говорят, что артистка удалила комки Биша, чтобы лицо стало более худым, и увеличила грудь. Агата ответила на эти домыслы в интервью журналу «Красота и здоровье».

«Удивлена, что многие так думают. Я не делала пластику лица, только поставила виниры для идеальной улыбки, — отвечает телеведущая на обвинения в свой адрес. — Но эстетические процедуры делаю регулярно. Например, моя любимая — дермодроп — она отлично увлажняет. Изменения произошли, потому что с возрастом ушла детская припухлость лица, это естественно. То, что я выгляжу моложе своего возраста, мне льстит. Но особых секретов нет».