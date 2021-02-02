Агата Муцениеце прокомментировала обвинения в пластике: «Удивлена, что так думают»
Фото: www.instagram.com/agataagata/
Агата Муцениеце регулярно занимается спортом — бегает при любой возможности, посещает косметолога и ухаживает за кожей в домашних условиях. Так она поддерживает свою природную красоту. Актриса также не раз публично выступала за естественную красоту. Но она часто слышит в свой адрес обвинения, что ее привлекательность — дело рук пластических хирургов.
Завистники говорят, что артистка удалила комки Биша, чтобы лицо стало более худым, и увеличила грудь. Агата ответила на эти домыслы в интервью журналу «Красота и здоровье».
«Удивлена, что многие так думают. Я не делала пластику лица, только поставила виниры для идеальной улыбки, — отвечает телеведущая на обвинения в свой адрес. — Но эстетические процедуры делаю регулярно. Например, моя любимая — дермодроп — она отлично увлажняет. Изменения произошли, потому что с возрастом ушла детская припухлость лица, это естественно. То, что я выгляжу моложе своего возраста, мне льстит. Но особых секретов нет».
Секрет стройности Агата Муцеиеце объяснила просто: от природы она не склонна к полноте. «В детстве у меня был стандартный вес. В 16 лет я сильно похудела — до 43 кг при росте 170 см. Я стала тощей и решила пойти работать моделью», — говорит она.
Лишь однажды Муцениеце набрала вес: после рождения сына Тимофея. «Я перестала взвешиваться, когда стала на 20 кг тяжелее. Но худеть было просто. Я не поправляюсь, просто съев что-то калорийное. За хорошую генетику я благодарна родителям. Но я люблю бег и всегда нахожу для него время».
Агата не скрывает, что ей повезло, ведь она не любит сладкое, изредка может съесть одну конфету. Но она не может устоять перед маринованными продуктами и в их употреблении себя ограничивает. Но строгих диет актриса не придерживается.
Фото и видео: Instagram Агаты Муцениеце
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