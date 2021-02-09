Прилучный и Карпович вдвоем отдохнули с детьми, несмотря на слухи о расставании

Пользователи Сети начали обсуждать, знает ли Агата Муцениеце о том, как проводит время бывший муж с их детьми – ранее она выступала против того, чтобы с ними общалась Карпович.

Роман самой Карпович оказался под вопросом после того, как Прилучный, по слухам, увлёкся своей коллегой Зепюр Брутян. Кроме того, ранее появлялись слухи о том, что в отношениях пары всё плохо, и актер хотел бросить Карпович, так как актриса настаивала на свадьбе.

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