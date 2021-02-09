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Прилучный и Карпович вдвоем отдохнули с детьми, несмотря на слухи о расставании

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Павел Прилучный с детьми на отдыхе

Фото: www.instagram.com/bugevuge/

Пару заметили в цирке в компании Тимофея и Мии, детей Прилучного.

Хотя по Сети давно гуляют слухи о расставании Павла Прилучного и Мирославы Карпович, их снова заметили вдвоем. Они провели вечер вместе, и компанию им составили дети Прилучного – вся компания отправилась в цирк.

Пару заметили в цирке Вернадского.

Ранее Прилучный в сториз опубликовал фото из цирка, но по его Instagram нельзя было понять, что с ними была и Карпович. Поэтому у пользователей Сети возникли вопросы насчет того, знает ли Агата Муцениеце, как дети проводят время с отцом, и что она по этому поводу думает.

Пару сняли очевидцы, фото опубликовал телеграм-канал «Курятник».

Фото: Telegram-канал Курятник

Пользователи Сети начали обсуждать, знает ли Агата Муцениеце о том, как проводит время бывший муж с их детьми – ранее она выступала против того, чтобы с ними общалась Карпович.

Роман самой Карпович оказался под вопросом после того, как Прилучный, по слухам, увлёкся своей коллегой Зепюр Брутян. Кроме того, ранее появлялись слухи о том, что в отношениях пары всё плохо, и актер хотел бросить Карпович, так как актриса настаивала на свадьбе.

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Фото и видео: Instagram Павла Прилучного и Мирославы Карпович

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