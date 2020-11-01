Милашка-дочь Екатерины Климовой похвасталась первым выпавшим зубом: «Ждем фею»
Фото: @klimovagram / Instagram
Екатерина Климова редко публикует снимками с младшей красавицей-дочкой. Однако в первый день ноября актриса решила поделиться радостным событием в их семьей. У 5-летней Бэллы выпал первый зуб. На своей странице в Instagram Екатерина разместила радостный снимок девочки, которая продемонстрировала любопытным подписчикам свою обновленную улыбку и похвасталась первым выпавшим зубом. Под смешным фото Екатерина написала: «Первый зуб!)) А у Вас какие новости? Ждем фею».
Фолловеров умилил новый снимок дочери Екатерины Климовой, и они написали в комментариях: «Фея к Бэллочке спешит что бы зубик починит», «Смешная))))», «Бэлла в маму-артистичная красотка», «Красатуля Бэллочка!», «А Зубная Фея подарок принесла?», «Лапочка!!! Пусть все зубы растут ровненькими, красивенькими!!!», «Милая такая», «А фея зубная что под подушку положила?...», «Милашка», «Славный детеныш, на вас похожа».
Фото: @klimovagram / Instagram
Напомним, что Екатерина Климова растит четверых детей от разных браков. Дочь Елизавету, которую родила в 2001 году от Ильи Хорошилова, сыновей Матвея и Корнея, которые появились, когда звезда была замужем за Игорем Петренко, и дочь Беллу, которой недавно исполнилось 5 лет. Отцом малышки является третий муж знаменитой артистки — актер Гела Месхи. Звезда сериала «Бедная Настя» очень любит своих детей и старается уделять им все свободное время. Они часто вместе путешествуют и проводят совместный досуг.
К слову, недавно мы писали, как Екатерина Климова похвасталась подросшими сыновьями-красавцами. Актриса показала, какими взрослыми и красивыми стали ее дети от актера Игоря Петренко.
А вам понравилось новое фото дочери Екатерины Климовой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @klimovagram / Instagram
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