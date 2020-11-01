Милашка-дочь Екатерины Климовой похвасталась первым выпавшим зубом: «Ждем фею»

Напомним, что Екатерина Климова растит четверых детей от разных браков. Дочь Елизавету, которую родила в 2001 году от Ильи Хорошилова, сыновей Матвея и Корнея, которые появились, когда звезда была замужем за Игорем Петренко, и дочь Беллу, которой недавно исполнилось 5 лет. Отцом малышки является третий муж знаменитой артистки — актер Гела Месхи. Звезда сериала «Бедная Настя» очень любит своих детей и старается уделять им все свободное время. Они часто вместе путешествуют и проводят совместный досуг.

К слову, недавно мы писали, как Екатерина Климова похвасталась подросшими сыновьями-красавцами. Актриса показала, какими взрослыми и красивыми стали ее дети от актера Игоря Петренко.

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