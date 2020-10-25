Екатерина Климова похвасталась подросшими сыновьями-красавцами

«Славные у вас сыночки и милые дочки. А вы, Екатерина, супер мама! Вырастить таких умных, красивых, здоровых деток - не просто. Сил вам, здоровья, гармонии и счастья!», «Какие у вас замечательные мальчишки», «Какая же красивая семья, а мама, как подруга», «Желаю вам долголетия. Восхищаюсь вами!», «Пример всем ребятам! Настоящая гордость своих родителей!», - написали восторженные подписчики.

Напомним, что Екатерина Климова растит четверых детей от разных браков. Дочь Елизавету, которую родила в 2001 году от Ильи Хорошилова, сыновей Матвея и Корнея, которые появились, когда звезда была замужем за Игорем Петренко, и дочь Беллу, которой недавно исполнилось 5 лет. Отцом малышки является третий муж знаменитой артистки - актер Гела Месхи.

Звезда сериала «Бедная Настя» очень любит своих детей и старается уделять им все свободное время. Они часто вместе путешествуют и проводят совместный досуг.

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