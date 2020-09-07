42-летнюю Екатерину Климову назвали школьницей из-за удачных селфи

«Красивый прям понедельник», «Очень красивый понедельник», «Очень красивая женщина», «Божественная», «Невероятная», «Нельзя быть такой красивой», - делают комплименты подписчики.

«Это дочь ваша?», «Почему школьница с первой фоточки сейчас не в школе? Безобразие», «Что за лексир молодости вы пьете, над вами время не властно», - восхищаются они.

Поклонники часто называют Екатерину Климову старшей сестрой ее детей, которых у нее четверо. Актриса трижды была замужем. Отец ее старшей дочери Елизаветы — ювелир Илья Хорошилов (сейчас женат на ее подруге и коллеге Елене Бирюковой), второй супруг и отец сыновей — актер Игорь Петренко, а отцом малышки Беллы является актер Гела Месхи.