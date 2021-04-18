Киркорова шокировали цены на его поношенную одежду: «Она стоит раз в десять дороже»

На одном из частных известных интернет-магазинов, где каждый может выложить объявление, появилась одежда артиста. Так, каждый из нас может стать обладателем парика певца всего лишь за 6 тысяч рублей, костюма — за 10 тысяч, а кожаной куртки с флагами США — за 24 тысячи. Не так уж и дорого, согласитесь?

Это и шокировало исполнителя хита «Цвет настроения синий», который, кстати, не против того, чтобы его вещи продавали. Однако, по его словам, его наряды стоят гораздо дороже. «Ради бога, пусть продают, лишь бы были счастливы. Я ее уже относил, теперь пусть носят другие», – сказал Киркоров в интервью изданию «Собеседник». И уточнил: «Только она стоит раз в десять дороже».

Напомним, что ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров признался в длительной ссоре с Аллой Пугачевой. Экс-супруги перестали общаться и посещать семейные мероприятия друг друга. Так и на день рождения, который Алла Борисовна отметила 15 апреля, Киркоров приглашен не был.