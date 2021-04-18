Киркоров признался в длительной ссоре с Пугачевой

В СМИ уже давно ходят слухи о том, что между артистами пробежала черная кошка. Экс-супруги перестали общаться и посещать семейные мероприятия друг друга. Так и на день рождения, который Алла Борисовна отметила 15 апреля, Киркоров приглашен не был.

Журналисты телеканала НТВ поинтересовались у певца в чем причина их ссоры. «А почему вы уходите от вопроса?» — спросил корреспондент программы «Ты не поверишь!» у Филиппа Бедросовича.

«А по кочану. Много будешь знать — скоро состаришься», — ответил он.

Потом он объяснил, почему Примадонна не поздравила его с днем рождения. «Женщина всегда не помнит. Я все свои даты помню. Они — женщины. Им можно все. Королева имеет право на любой ход», — высказался Киркоров.

К слову, ранее мы писали, что стало известно, кого дети Киркорова называют мамой. Как оказалось, диджея-подругу Филиппа Бедросовича — Екатерину Гусеву. Певец уже несколько лет тесно общается с девушкой, посещает с ней светские мероприятия,