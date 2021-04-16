Алла Пугачева рассказала о любимой традиции в день рождения

С утра дети, Лиза и Гарри, поздравили маму перед тем, как пойти в школу. Они подарили ей рисунки, самодельные открытки и цветы. «Раз в год на день рождения Аллы Оксана ей печет «вредные» пирожки, вкусные», - уточнил Галкин за кадром. Сама певица отметила, что это пирожки из ее детства. «И с утра, без краски, я сейчас буду их лопать!» - призналась она. Супруг не стал снимать, как звезда лакомится пирожками, но уточнил, что они «жирненькие».

Накануне звезду поздравили с днем рождения дочь Кристина Орбакайте, юмористы Владимир Винокур, Ефим Шифрин, композитор Игорь Николаев, певица Юлия Проскурякова, известная бизнесвумен Алина Родель и многие другие. Поклонники пожелали ей долгих лет жизни и здоровья.