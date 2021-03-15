Цифра дня: Филипп Киркоров получает более 90 тысяч рублей за минуту

Хотя знаменитости не торопятся разглашать свои доходы, найти примерную сумму их гонорара можно даже в официальных документах.

Журналисты издания «Комсомольская правда» обнаружили гонорары звезд российского шоу-бизнеса на сайте Госзакупок.

Так, на концерте, посвященном 8 Марта в Петербурге, Филипп Киркоров получил 3,5 миллиона за 40 минут, то есть 90 тысяч рублей в минуту.

Еще дороже оказалась Татьяна Буланова, стоимость выступления которой составила 150 тысяч за минуту.

Дима Билан, который, кстати, очень некачественно выступил на концерте в Самаре (жители города даже составили против него петицию), получил за такое выступление 4 миллиона рублей.

А Сергей Гармаш, который принял участие в рекламной компании одного из банков, выручил за это 97 миллионов.

Неплохо заработать на рекламе удалось и Николаю Баскову — реклама в клипе «Караоке», например, обогатила музыканта на 20 миллионов.

Ранее Никита Михалков озвучил гонорары отечественных актеров — по его словам, такие звезды, как Саша Бортич или Павел Деревянко, могут заработать от 150 до 300 тысяч за рабочий день. При этом режиссера очень возмутило то, что, зарабатывая такие суммы, звезды оказались недовольны ситуацией в стране и пошли на митинги.