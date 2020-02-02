«Хюррем Султан»: Марию Порошину в костюме восточной красавицы сравнили с Мерьем Узерли

Поклонники Марии воодушевились не только новостью о том, что увидят новые серии фильма, но и ее необычным внешним видом.

«Красавица, вам очень идет этот образ», «Любимая актриса, красавица», «Хюррем Султан Мария», «Очень восточная Мария», «Любимый сериал», «Ура! Что, продолжение будет?», «Замечательное фото», — написали Порошиной в комментариях.

Недавно стало известно, что бывший муж Марии Порошиной Илья Древнов в суде доказал, что не является отцом ее пятого ребенка — сына Андрея. Актриса записала в свидетельстве о рождении отцом Илью, но кто на самом деле им является, не рассказывает.