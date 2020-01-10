«Выразительно и сочно»: поклонники Марии Порошиной обсуждают ее новый цвет волос

«Я Вас не узнала, но Вам очень идет», «Ой, не привычно как-то Вас такой видеть. Но неплохо», «Прелесть, проооосто прелесть», «Выглядите супер намного моложе лучше просто девчонка», «Намного лучше», «Выразительно и сочно», «Очень здорово, идет», — комментируют те, кому понравился образ.

«Никакая», «Вам лучше блонд», «Вы блондинка», «Блондинка это вы, а брюнетка это ваша мама. Блондинка эффектно», «Светлый цвет волос- моложе выглядите», «Красотка в любом цвете, но мне кажется, блондинка лучше», «Я сама брюнетка... скажу честно, любой цвет платья идет..... но когда ВЫ блондинка — вы сама нежность», — пытаются переубедить актрису те, кому она нравилась в прежнем образе.

А какой Мария нравится больше вам?