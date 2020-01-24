Мария Порошина показала новую фотографию и собрала комплименты: «Красота души отражается на лице»

«Мария, вы красивая», «Красоточка», «Принцесса», «Вы невероятная женщина, я люблю все ваши фильмы», «Сильная женщина», «Вы мое вдохновение», «Как я вами восхищаюсь», «Машенька, вы прелесть! Шикарная, милая, прекрасной души человек!», — усыпали Марию Порошину комплиментами.

Недавно стало известно, что бывший супруг Марии Порошиной Илья Древнов в суде доказал, что не является отцом ее пятого ребенка — сына Андрея. Порошина и Древнов прожили в браке 17 лет, но не смогли сохранить отношения. Старшую дочь актриса родила от Гоши Куценко, еще три девочки родились от Ильи Древнова. А кто является отцом ее единственного сына, Мария Порошина не признается.