Дмитрий Хрусталев впервые раскрыл подробности срочной госпитализации
Фото: @dmitry_khrustalev / Instagram
В субботу 14 ноября ведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант подтвердил информационному агентству ТАСС госпитализацию телеведущего Дмитрия Хрусталева. «Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — ответил на вопросы журналистов телеведущий. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, у 41-летнего телеведущего диагностирован коронавирус и есть осложнения со здоровьем. Как сообщается, Дмитрий находится в больнице №40 города Сестрорецк под Санкт-Петербургом, которая занимается лечением больных коронавирусом. Сам Дмитрий прокомментировал информацию только вечером 15 ноября на своей странице в Instagram.
Родные,близкие, друзья, коллеги, мои зрители-все, кто переживал за меня и провел эти сутки в нервном напряжении из-за моей внезапной госпитализации, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!! Пожалуйста, не волнуйтесь больше! Все самое неприятное позади, я чувствую себя хорошо , врачи даже согласились отпустить меня домой, к родным! Чтобы развеять многочисленные слухи о моем состоянии, я хочу рассказать вам , что со мной случилось на самом деле. По дороге из Санкт-Петербурга в Репино, в такси, мне стало плохо, я потерял сознание , а очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!), и где врачи быстро привели меня в сознание (за что им не менее огромное спасибо!!!) Предварительный диагноз – «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента. Соглашусь с мнением многих из вас, что в погоне «за молодостью и совершенством», артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки,диеты, ненормированный график, и тому подобное! Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания! Поэтому Ближайшие несколько недель я решил посвятить своему здоровью и пройти более тщательное медицинское обследование. Спасибо ещё раз всем, кто переживал за меня и поддержал моих близких! Сейчас со мной всё в порядке, и в качестве доказательства своего хорошего самочувствие я прикладываю эту фотографию ) И , пожалуйста, будьте здоровы!
— написал Дмитрий на своей странице в Instagram.
Напомним, что вместе с Иваном Ургантом Дмитрий ведет шоу на «Первом канале». Дмитрий Хрусталев также был участником команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга», программ Comedy Club и Comedy Woman. С 2013 года работает в программе «Вечерний Ургант».
Фото: @dmitry_khrustalev / Instagram
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Фото и видео: @dmitry_khrustalev / Instagram
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